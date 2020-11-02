شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد عصابة" بـ 100 وش على كاملة أبو ذكرى .. "إحنا مين أصلا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عدد من نجوم مسلسل "ب100 وش" على انتقاد مخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري لبعضهم واتهامها لهم بالغرور، وكتب مصطفي درويش عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصيه نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم..والله والله انا ما عارف الاستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا انا اسف جدا".



مصطفي درويش

أما الفنانة زينب غريب نشرت صورة لها بجوار كاملة أبو ذكري علي هامش مهرجان الجونة، عبر حسابها بموقع" فيس بوك"، معلقة عليها :"للجميلة الي بالنسبالي طول العمر "مثل اعلي لكل حاجة واكثرهم الانسانية ..ولو في سبب اني اكون بمثل بعد ربنا فهو استاذة كاملة ربنا ميحرمنيش منك ابدا".



زينب غريب

اما إسلام إبراهيم فحاول تبرئة نفسه من تهمة الغرور ونشر فيديو له خلال حديثه بالمهرجان وهو يؤكد علي أهمية عدم الشعور بالغرور بعد النجاح الكبير للمسلسل، معلقا :" ربنا يكفينا شر الغرور وكبر النفس ..والله العظيم مش انا".

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اسلام ابراهيم

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكرى قد انتقدت عددا من ممثلى مسلسلها بـ 100 وش بسبب تصرفاتهم عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت كاملة أبو ذكرى قائلة "عرفت وسمعت وتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ 100 وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم عايزه أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زى ما قلنا يوسف شاهين ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللى قدمتوها".

وتابعت: "الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره وربنا يهدي".