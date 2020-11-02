منة شلبي تكشف حقيقة وقوعها في حب شاب يصغرها سنا في "نمرة اتنين"

رنا صلاح الدين - ترددت الأقاويل حول الشخصية التي تلعبها الفنانة منة شلبي، في مسلسل "نمرة اتنين"، وهو دخولها في قصة حب مع شاب يصغرها في السن والذي يقوم به الفنان الشاب أحمد مالك.

كشفت منة، حقيقة هذا الأمر، وقالت في تصريحات تليفزيونية:"مش حقيقي هو بيتكلم عن القصص بشكل عام، ممكن ومش ممكن، يعني ممكن حد عنده قصة حب مع حد وبعدين يحب حد تاني، بس الموضوع مش عن واحدة بتحب واحد اصغر منها".

من ناحية أخرى عبرت منة، عن سعادتها البالغة بتعاونها مع النجم الكوميدي محمد هنيدي فيفيلم "النمس والإنس"، قائلة:"أنا بحب محمد على المستوى الفني والشخصي ومبسوطة بالتعاون معاه ومبسوطة بالتجربة"

مسلسل "نمرة اتنين" تم تصويره في 6 دول عربية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم، منى زكي، وشيرين رضا، ونيللي كريم، وأروى جودة، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعمرو يوسف، وماجد الكدواني، وأحمد مالك، وأسر ياسين، وأحمد السعدني، وإياد نصار، واللبناني عادل كرم، وآخرين، ويشارك فى إخراجه عدد من المخرجين وهم، طارق العريان، ويسري نصر الله، وتامر محسن، وهانى خليفة، وهادى الباجوري، ومحمد شاكر خضير، وأحمد النجار، وآخرين، ويشارك فى تأليف العمل آدم عبد الغفار، ومريم نعوم، ووائل حمدى، وسارة طيبة، وسما عبد الخالق.