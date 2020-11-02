بالفيديو.. ميساء مغربي توجه تهنئة خاصة لبشرى بعد خطوبتها في الجونة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المغربية ميساء مغربي على توجيه تهنئة خاصة للفنانة بشرى بعد خطوبتها بشكل مفاجئ في حفل ختام مهرجان الجونة.

الفنانة المغربية أعادت نشر مقطع فيديو يرصد لحظة تقدم رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، لخطبة بشرى، في ختام الجونة.

وأرفقت ميساء المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "ألف مبروك يا حبيبة قلبي.. ربي يتمم لك بالخير ويسعد قلبك الجميل يا أطيب الناس".

بشرى ردت على تهنئة ميساء مغربي لها، بتعليق قالت فيه: "شكرا يا غالية ...وحشتينا".

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وكانت الفنانة بشرى قد احتفلت بخطبتها على سالم هيكل، مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الاحتفالية والتي بدت فيها بشرى متفاجأة وبملامح مختلفة لم تعلم ماذا يحدث سوى صرخات الحضور و"الزغاريد".

وظهر خطيب بشرى والذي يعد صديقًا لها منذ الطفولة، وهو ينحني على قدميه ليقدم لها خاتم الخطوبة، ولم تتمالك الفنانة نفسها وبكت نظرًا لفرحتها الشديدة، إضافة إلى أنها تفاجأت خاصة أن العريس تآمر مع الفنان خالد الصاوي وعددًا من أصدقائها حتى يتم مفاجأتها بهذا الشكل.