رنا صلاح الدين - ردت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ملابسها التي وصفها الكثير بالجريئة في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
وأكدت رانيا خلال لقائها مع برنامج "theinsider"، إنها لن تنزعج من التعليقات السلبية، قائلة:"في الأول كنت بضايق أوي من أي حد يشتم، حاليا بضحك عشان رأيه مايهمنيش خالص".
وأضافت:"اللي بيشتموا دول بيفرغوا مشاكلهم بالشتيمة في الفنانين، وربنا يشفيهم، وفي حاجات تافهة كتير مش لازم نقف قصادها، إحنا أكبر من كده".
وتابعت قائلة:"السوشيال ميديا بقت حاجة سخيفة واللي ياخدها على أعصابه أوي ممكن يجيله اكتئاب وينتحر بسبب التعليقات السخيفة والمريضة".
واختتمت حديثها قائلة:"الموسيقار محمد عبد الوهاب له مقولة عظيمة بتقول: (لو كل واحد يضربني طوبة هقف عنده هقع، لكن أنا هاخد الطوب ده كله وأقف عليه وهبقى محمد عبد الوهاب)، وأنا كل التعليقات السلبية دي هاخدها كده وأحطها تحت رجلي وهقف عليها".
وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للهجوم بسبب ملابسها الجريئة.. رانيا يوسف ترد: "الانتقادات كلها تحت رجلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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