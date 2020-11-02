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رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية إيمان العاصي مع ابنتها "ريتاج" وعدد من صديقاتها بعيد "الهالوين"، الذي وافق يوم السبت 31 أكتوبر.
إيمان نشرت مجموعة صور من الاحتفال، على خاصية "ستوري"، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها ابنتها متنكرة في شخصية "ماليفسنت".
ايمان العاصي وابنتها
وكانت الفنانة المصرية إيمان العاصي قد عبرت من قبل عن حبها الشديد لابنتها الوحيدة "ريتاج"، من خلال رسالة مؤثرة وجهتها لابنتها، قالت فيها: "وجودها بيكملني ويطمني ويخليني مش حاسه انه ناقصني حاجه في الدنيا.. هي طاقه امل و حب وحياة بالنسبة لي".
ايمان العاصي وابنتها
وأضافت: "بتحس بيا وبقلبي من غير ما اتكلم .. حنينة علي كل الناس..حقيقية في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجه مش في حد.. كاملة بيكي يا ريتا ومش ناقصني حاجه بيكي".
ايمان العاصي وابنتها
وتابعت: "ربنا ادهالي علشان عارف هتعمل ليا إيه عوضي الحلو في كل حاجه قوية بيكي.. انتي صغيرة اه بس بتعلم منك دروس في كل موقف بيعدي علينا بحبك يا نص الخير اللي فيا".
ايمان العاصي وابنتها
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إيمان العاصي تحتفل مع ابنتها بـ "الهالوين".. والأخيرة تتنكر في شخصية "ماليفسنت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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