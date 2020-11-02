يسرا اللوزي تكشف تفاصيل دورها في فيلم "العنكبوت"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي تفاصيل دورها في فيلم "العنكبوت"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا ومنى زكي.

يسرا اللوزي قالت، في لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تجسد في الفيلم شخصية "داليا"، وهي تعاني من صراع مرضي لم تقدمه في أي من أعمالها السابقة، لافتة إلى معظم مشاهدها مع الفنان ظافر العابدين، حيث يجسد دور زوجها في الفيلم.

وكشفتأن مشاهدها تتضمن شيئا من العنف والمشاجرات، لكنها لا تخلو أيضامن الرومانسية، مشيرة إلى أنها كانت قلقة حول قدرتها على أداء هذا الدور، لكن المخرج أحمد نادر جلال شجعها وساعدها قبل المشاهد الصعبة.

وفيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.