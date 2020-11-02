رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها بصورة جديدة استطاعت أن تخطف بها الأنظار. وظهرت سيرين بفستان شبيه إلى حد كبير من فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف، التي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي وكان بدون "بطانة"، مما أثار حالة كبيرة من الجدل وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. سيرين عبد النور سيرين عبد النور رانيا يوسف Advertisements رانيا يوسف وارتدت سيرين فستانًا أسود اللون بدون أكمام وشفافًا من الجزء الأسفل، واختارت معه تسريحة شعر بسيطة جعلتها تبدو أكثر جمالًا ورقة. وانقسم المتابعين فمنهم من رأى إن إطلالتها خطفت الأنظار وآخرون قاموا بتشبيه فستانها لفستان رانيا يوسف المثير للجدل، والتي ارتدته ابنتها في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي. يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "دانتيل"، والذي يشارك فيه كل من سارة أبي كنعان، محمود نصر، نيكولا دانيال، نهلة داوود، زينة مكي، وهو سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| سيرين عبد النور تثير الجدل في أحدث ظهور بفستان شبيه لـ رانيا يوسف "من غير بطانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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