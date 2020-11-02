أشرف زكي تعليقا على جرأة ملابس الفنانات بمهرجان الجونة: الدخول فيها أمر شائك

رنا صلاح الدين - علق الفنان المصري أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على جرأة ملابس الفنانات في مهرجان الجونة السينمائى.

نقيب الممثلين قال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم : "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. هذه مسألة شخصية والدخول فيها أمر شائك".

وأضاف أن المهرجانات الفنية لها أهداف عديدة, وتؤكد أن قوة مصر الناعمة بخير، كما توجه رسالة أمن وأمان عن مصر، رغم فيروس كورونا الذى اجتاح العالم.

وتابع: "مهرجان الجونة كان الحدث الأول على مواقع التواصل الاجتماعى وأكد أن السينما المصرية بخير وموجودة رغم كورونا".

Advertisements

وكان الفنان المصري أشرف زكي قد صرح مؤخرا إنه اتخذ قرار يفيد بأن هذه الدورة ستكون الأخيرة له في رئاسة نقابة المهن التمثيلية، وإنه لن يكون متواجد في إنتخابات أعضاء الجمعية العمومية، المقرر أن تنعقد في خلال شهر ديسمبر المقبل.

أشرف زكي كشف لأول مرة أسباب اتخاذه هذا القرار، وذلك خلال لقاء له ببرنامج The insider، بقوله: "الموضوع باختصار إننا عندنا أزمة إن أعضاء النقابة بيحملوا النقيب مسئولية التشغيل، واختذلوا النقابة في هذه القضية".

الفنان المصري أضاف: "أنا بحاول أحل المشكلة دي لكن إحنا زمان كان عندنا قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، لكن النهادة الدولة خرجت من الإنتاج وده عمل مشكلة كبيرة، فقولتلهم انا مش قادر أحل المشكلة دي، فأنا دي هتبقى آخر جمعية عمومية ليا ونشوف حد تاني يقدر يحل المشكلة".