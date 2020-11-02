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رنا صلاح الدين - استعرض الفنان المصري محمد مضان سيارته الجديدة، وذلك من خلال صورة نشرها، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".
الفنان المصري ظهر في الصورة وخلفه سيارته، وكشف عن ماركتها بقوله: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ".
وأضاف: "شكراً الاخوة الاردنين اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز".
وتم الكشف عن سعر سيارة محمد رمضان الجديدةن حيث يبلغ ثمنها 2 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 8.548.434 جنيه مصري، وهو ما يعد سعر مرتفع جدا.
محمد رمضان
وأهم ما يميز موديل سيارة محمد رمضان هي البنية الهندسية التي تمنح قوة كبيرة للهيكل، إلى جانب أنه مزود بنظام دفع كامل ونظام توجيه للعجلات الأربعة.
محمد رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لن تصدق كم بلغ سعر سيارة محمد رمضان الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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