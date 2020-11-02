بعد اتهامهم بالغرور.. دنيا ماهر تسأل كاملة أبو ذكري: "قولي مين"

رنا صلاح الدين - شنت المخرجة كاملة أبو ذكري، هجومًا على عددًا من أبطال مسلسل بـ"100 وش"، وهو ما آثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية خاصة أن المخرجة لم تذكر أسماء بعينها.

وخرجت الفنانة الشابة دنيا ماهر، التي لفتت الأنظار في المسلسل الذي عرض في الموسوم الرمضاني الماضي لتتسآل بمن تقصد كلامها.

وكتبت دنيا تعليقًا على منشور كاملة، قائلة:"طيب قولي مين، كلنا كده قيد الاتهام يا أستاذة".

دنيا ماهر

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وكتبت كاملة أبو ذكري عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.