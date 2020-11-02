بعد فيديو تقبيلها يد يسرا.. منة شلبي:"قصة حب طويلة ويستحيل أي شخص آخر يسرا"

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الأيام الماضية فيديو للنجمة يسرا ومنة شلبي، خلال حضورهما فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ووكان الملفت للنظر هو ظهور منة وهي تصافح يسرا بحرارة، وقامت بتقبيل يدها، بينما سحبت الاخيرة يدها مسرعة، وقد عبر النشطاء عن إعجابهم بتصرف منة، مؤكدين انه دليل على رقي أخلاقها.

وعلقت منة، على هذا المقطع من خلال لقائها مع برنامج "the insider بالعربي"، قائلة:"قصة حب طويلة ، ومن الناحية الإنسانية هي امرأة جميلة ومعطاءة وراقية وكريمة ومحبوبة ومتواضعة، ويستحيل أن يكون أي شخص آخر يسرا".

يذكر أن الفنانة منة شلبي قد انتهت مؤخرا من تصوير دورها في فيلمها الجديد "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي.

شارك في فيلم "النمس والإنس" كل من الفنانة منة شلبي وصابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، ويتولى إخراجه شريف عرفة.