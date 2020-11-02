سمية الخشاب: محمد رمضان نجم ناجح وهيكون بينا كيميا في مسلسل "موسى"

رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن سعادتها البالغة بعودتها للدراما بعدغياب، من خلال مسلسل "موسى"، الذي يخوض به النجم محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل.

وقالت سمية، من خلال تسجيل لصوتي لبرنامج "et بالعربي":"ترشيحي لمسلسل موسى من الشركة المنتجة، هي عرضت عليا الموضوع ورحبت جدا، وأنا أحب اشتغل مع محمد رمضان لأنه نجم ناجح والناس بتحبه وأعماله كلها بتنجح وبتكسر الدنيا، والمخرج مبدع وحابة اشتغل معاه، وللمرة الثانية بتعاون مع المؤلف ناصر عبد الرحمن".

وأضافت:"سعيدة اني بشتغل مع شركة سينرجي للمرة الثانية ومتفائلة جدا بالعمل.. هيبقى في وجبة دسمة وجميلة وعمل متكامل فيه إبداع".

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واختتمت سمية حديثها فيما يخص المسلسل، قائلة:"سيكون بيني وبين محمد رمضان كيمياء قوية".

على جانب آخر كشفت سمية الخشاب، السبب وراء ابتعادها السنوات الماضية عن الدراما التليفزيونية، قائلة:"غبت لأسباب كتير منها كورونا واعتذرت عن أعمال كنت داخلاها مكنتش قادرة انزل اصور.. أما السنين اللي فاتت مكنتش موفقة اني اختار ومكنتش عندي سيناريوهات كويسة ومتقدمش ليا حاجات كويسة للدرجة اللي تخليني أرجع بقوة".

يذكر أن مسلسل "موسى" يمثل عودة للفنانة سمية الخشاب للمشاركة في الدراما بعد غياب استمر لمدة 4 أعوام، حيث أن أخر مشاركة لها كانت في عام 2017، من خلال مسلسل "الحلال"، التي نافست به في المارثون الرمضاني حينها.