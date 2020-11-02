بالفيديو.. نجل عاصي الحلاني يعلن إصابة أسرته بفيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان الشاب الوليد الحلانى، ابن الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، إصابته ووالده ووالدته وشقيقته بفيروس "كورونا:، خلال الفترة الماضية.

الوليد قال، فى تصريحاته لبرنامج the insider بالعربى، إنه كان ملتزما بكل الإجراءات الاحترازية، لكنه اضطر للسفر وأصيب بالفيروس خلال ذلك الوقت.، لافتا إلىأن عائلته قد شفيت تماما من فيروس "كورونا" المستجد حاليا.

ومن ناحية أخرى، كشف الوليد أنه بصدد الانتهاء من الديو الذى سيجمعه بوالده عاصى الحلانى قريبا.

يذك أن الفنان عاصى الحلانى يستعد لإحياء حفلا غنائيا بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية، يوم الأربعاء المقبل، وسط تكهنات بمشاركة ابنه معه فى الحفل.