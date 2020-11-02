هل قصدت أصالة السخرية من ياسمين صبري في تعليقها على كورونا؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدثت الفنانة السورية أصالة ضجة على المواقع بسبب تعليقها على قضية انتشار فيروس كورونا المستجد. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وخلال اللقاء قامت باحتضان المراسل صبحي العطري الذي أشار إلى أنهما خضعا قبل هذا للفحص الخاص بالوباء. وعلقت الفنانة بأنها تجري الفحص بشكل دائم لافتة إلى أنها لا تشعر بالخوف ومشيرة إلى أنها عانت من مرض وصفته بالكبير ولم تخف.

واضافت أن انتشار كورونا مجرد مرحلة عابرة مضيفة “اللي ياخذها ياخذها والبقاء للأقوى”. ولفت مقطع المقابلة اهتمام عدد كبير من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ورأى بعضهم أنها تسخر بهذا من الفنانة المصرية ياسمين صبري التي علقت على الموضوع نفسه بالقول: “اللي يأخده يأخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى”.

ومما جاء في التعليقات: “ياسمين صارت مسخرة” و”تموت اذا متذب نغزات” و”على هاي الثرثرة اللي فيها طارق هرب منها”.