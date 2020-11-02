متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة تشويق جمهورها لمشاريعها الفنية المقبلة، حيث تشاركهم عبر صفحاتها الرسمية في مواقع النواصل الإجتماعي بلقطات حصرية لها أثناء تواجدها بشكل يومي لفترات طويلة في الإستوديو.
ونشرت كارول في الساعات الماضية فيديو ظهرت فيه الإستوديو وأشارت من خلاله إلى أن أمامها جلسة تسجيل تمتدّ لأكثر من 7 ساعات، وهو ما أثار حماس المتابعين لمعرفة ما الذي تسجّله.
ووعدت كارول سماحة الجمهور في الأيام الماضية بمفاجآت عديدة وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”: “حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى، وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو، ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة..استعدوا لمفاجآت عديدة”.
كما كشفت كارول منذ فترة أنها بصدد تصوير أغنية جديدة تحمل اسم “شكرًا” مع المخرجة المصرية بتول عرفة وتحت إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت أغنية Bon Voyage التي أصدرتها ككليب منذ عدّة أشهر، وهي من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،وإخراج بتول عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تواصل تشويق الجمهور من الاستوديو.. جلسة تسجيل امتدت لـ7 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.