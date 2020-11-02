كارول سماحة تواصل تشويق الجمهور من الاستوديو.. جلسة تسجيل امتدت لـ7 ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة تشويق جمهورها لمشاريعها الفنية المقبلة، حيث تشاركهم عبر صفحاتها الرسمية في مواقع النواصل الإجتماعي بلقطات حصرية لها أثناء تواجدها بشكل يومي لفترات طويلة في الإستوديو.

ونشرت كارول في الساعات الماضية فيديو ظهرت فيه الإستوديو وأشارت من خلاله إلى أن أمامها جلسة تسجيل تمتدّ لأكثر من 7 ساعات، وهو ما أثار حماس المتابعين لمعرفة ما الذي تسجّله.

ووعدت كارول سماحة الجمهور في الأيام الماضية بمفاجآت عديدة وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”: “حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى، وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو، ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة..استعدوا لمفاجآت عديدة”.

كما كشفت كارول منذ فترة أنها بصدد تصوير أغنية جديدة تحمل اسم “شكرًا” مع المخرجة المصرية بتول عرفة وتحت إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت أغنية Bon Voyage التي أصدرتها ككليب منذ عدّة أشهر، وهي من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،وإخراج بتول عرفة.