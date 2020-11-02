نجوى كرم عن حفلها الأوّل بعد كورونا خلال أيام: “بدّي حسّ بالناس”

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن حماسها الشديد لحفلها الأوّل بعد جائحة كورونا والمقرر أن تحييه بمدينة دبي يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي مقابلة مع شاشة “CNN بالعربية”، أشارت نجوى كرم إلى أنها اشتاقت للغناء على المسرح والتفاعل المباشر مع الجمهور، معربةً عن حماسها للقاء محبّيها في حفلها المقبل في فندق الحبتور بدبي.

وقالت نجوى في مداخلة هاتفية مصوّرة مع الزميل شربل راجي خلال الحلقة الأولى من برنامجه “شربل يستقبل”: “أنا بأمس الحاجة لألتقي الجمهور، لأن أكون أمام مشاهدات غير مرئية على الشاشات بل ملموسة ومحسوسة”.

وأضافت: “بحفلتي الأولى بعد كورونا بدّي حسّ بالناس والتقطتهم بعيوني بدّي أن اسمع الآه والزقفة”. واختتمت: “بدّي اتفركش عالمسرح بدي ابرم بفستاني بدي شوف الناس كيف بدهم يستقبلوني وأنا كيف بدي طل عليهم من جديد”.

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وتحيي نجوى كرم أول حفل جماهيري لها بعد غياب أكثر من 7 أشهر في فندق الحبتور في مدينة دبي، حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

نفيد بالذكر أن نجوى كرم أطلقت قبل أيام أغنية بعنوان “بيروت” كلمات روجيه فغالي، الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.

كما تشارك نجوى كرم في لجنة حكام الموسم الأوّل من برنامج “ذا فويس سينيور” عبر شاشة “ام بي سي”.