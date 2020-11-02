نسرين طافش تفاجئ جمهورها بصورة جريئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها في "أنستقرام"، إحداها داخل حمام سباحة، اعتبرها البعض "جريئة".

وشاركت نسرين جمهورها مقطع فيديو قصيرا وهي تجلس في أرجوحة وعلقت قائلة: "الأرض فيها موسيقى لمن يستمع".





وأشاد عدد من المتابعين بإطلالة الفنانة السورية، وقال أحدهم "تبدو جميلة كعادتها"، وتمنوا لها أن تبقى سعيدة طوال حياتها، كذلك أرفقوا تعليقاتهم بإيموجي "قلوب حمراء".

وطاردت شائعات الزواج نسرين طافش، وقد ارتبط اسمها بثلاثة من النجوم هم: نصيف زيتون وخرجت نسرين عن صمتها وقالت إنها مجرد شائعة، وتيم حسن، كما انتشرت شائعات حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان وأنها كانت سببا في انفصاله عن المطربة أصالة.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) الذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

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وارتدت نسرين فستانا أحمر أنيقا لامعا عند منطقة الصدر، بأكمام عبارة عن شراشيب، ومزينا بحزام بالمنتصف من اللون ذاته.





واعتمدت نسرين تسريحة شعر بسيطة، إذ اختارت لوك الشعر المنسدل إلى الخلف مع مكياج ترابي هادئ.



