كورونا يتسلل بسجن إسرائيلي.. إصابة 12 أسيرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 12 أسيرا فلسطينيا في سجن "جلبوع" الإسرائيلي بفيروس كورونا ما يرفع عدد الأسرى المصابين بالفيروس إلى 43.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، إن الأسرى المصابين في قسم (3) بسجن "جلبوع".

وأضاف: "يبلغ عدد الأسرى في القسم قرابة (90) أسيراً، وهم من أصل قرابة (360) أسيراً يقبعون في سجن جلبوع موزعين على 4 أقسام".

وتابع نادي الأسير أن "الأسرى المصابين خالطوا غالبية الأسرى في القسم المذكور ومن المرجح أن يكون هناك ازدياد في عدد الإصابات بين صفوف الأسرى".

من ناحيتها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان له،: "من خلال الفحوصات التي تم القيام بها على مدار الـ 24 ساعة الماضية في سجن جلبوع، تم تشخيص إصابة 11 سجينًا بفيروس كورونا".

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وأضافت: "حالتهم جيدة وتم نقلهم للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وتُجرى تحقيقات وبائية بحيث سيتم سحب عينات من ذوي الصلة".

ولفت نادي الأسير إلى أن "عدد الأسرى الذين أُصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء مارس/آذار الماضي حتى اليوم بلغ (43) أسيراً بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم".



وجدد نادي الأسير دعوة "المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياتها المطلوبة في ظل هذا التطور الخطير، والذي يحتاج إلى جهد وضغط مضاعف على الاحتلال للسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج وعينات الأسرى".

كما جدد نادي الأسير مطلبه الأساس بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء.

يُذكر أن عدد الأسرى في سجون أسرائيل بلغ حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي قرابة 4400 أسير/ة، بينهم (700) أسير/ة من المرضى.