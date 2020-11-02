هكذا هنأت سيرين عبد النور صناع مسلسل"الهيبة الرد" على عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على تهنئة صناع مسلسل "الهيبة الرد" عقب عرضه، الأحد، على منصّة "شاهد VIP".

وكتبت سيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مبروك أستاذ صادق ولكل فريق العمل .. الله يوفقكن..الهيبة الرد".

سنوات تمر على حادثة اغتيال نجا منها جبل بأعجوبة، وقرّر أن يطفر في الجرود تاركاً خلفه عائلة مفككة، وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق..ضمن هذه الأجواء، تنطلق أحداث الموسم الرابع من "الهيبة- الرد" مع النجم تيم حسن، ومن تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصّار، وسيم قزق، يزن طربية، وتحت إدارة المخرج سامر البرقاوي، والذي يُعرض الأحد على منصّة "شاهد VIP" أولاً ثم على شاشة MBC4.

إذ تسود الفوضى والتوتر مختلف أنحاء الهيبة، إثر غياب كبيرها، إلى حين دخول نمر السعيد إليها، حيث يستقبله الأهالي بالحفاوة والترحاب. وهنا، تظهر رانيا ابنة جمال في القرية، الذي تمت تصفيته بإيعاز من أبناء أخته (أم جبل)، لترسم بعودتها علامات استفهام غير واضحة.

الجزء الرابع بطولة تيم حسن، ديمة قندلفت، منى واصف، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، أويس مخللاتي، نزيه يوسف، ناظم عيسى، ختام اللحام، جان دحدوح، ليلى قمري، أسعد حطاب، ولاء عزام، وبمشاركة بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة.