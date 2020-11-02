تراند اليوم : «بدون بطانة».. طليق رانيا يوسف غاضب بسبب ارتداء ابنته فستان والدتها



أبدى المنتج المصري محمد مختار، غضبه وتعجبه من ارتداء ابنته نانسي، فستان والدتها طليقته الفنانة رانيا يوسف، في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الراعبة.

وقال "مختار"، إنه لم يتابع الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وقال إن بعض أصدقائه أخبروه بأن إبنته نانسي إرتدت فستان والدتها الممثلة رانيا يوسف، طليقته، خلال حفل الختام، وأضاف :"إرتداء نانسي الفستان أثار جدلاً على السوشيال ميديا، بسبب عدم وجود (البطانة)، وخرجت رانيا وقتها لتعتذرعن تصرفها".

وعن التواصل معها بعد حفل الجونة، قال :"متصلتش بيها هقولها إيه يعني".

وأشار مختار، في حديثه لجريدة "الوطن" المصرية، إلى أنه لا تواصل بينه وبين طليقته رانيا يوسف منذ سنوات، ولكنه يطمئن على إبنتيه نانسي وياسمين بين الحين والآخر.



