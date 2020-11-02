تراند اليوم : قصة تصرف غريب قام به عادل إمام أجبر الدولة على إصدار قرار بإلغاء هذا الأمر فورا

روى المخرج عمرو عرفة قصة طريفة كان بطلها الفنان عادل إمام إبان فيلم السفارة في العمارة ، حيث تسببت في إلغاء فكرة العروض الخاصة بسينمات وسط البلد.

وقال في تغريدة عبر تويتر: كنا داخلين على شارع سليمان باشا والشارع مزدحم والعربية ماشية زي الثعبان والإزاز فيميه والناس مش شايفة .

وأضاف: وقفنا قدام سينما مترو .. فتح الباب وقف على عتبة العربية وكأن مصر خدت كاس العالم.. شالونا بالعربية وإزاز السينما اتكسر .. وده كان آخر عرض خاص في وسط البلد.. السفارة في العمارة.

