بعد نجاح بألف سلامة .. تامر حسني يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره

يحضر نجم الجيل الفنان تامر حسني مفاجأة لجمهوره،وذلك بعد نجاح رابع أغنية من ألبومة الجديد "خليك فولاذي"، والتي تحمل إسم "بألف سلامة" من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع و ميكس يحيى يوسف، حيث إستطاعت أن تحقق في أقل من 24 ساعة 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". 24 ساعة 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". ويستعد "تامر" لطرح أغنية جديدة تحمل إسم "نفس النهاية" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية الحزينة وتحمل عدد من المفاجآت. وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية الحزينة وتحمل عدد من المفاجآت. Advertisements وكان قد طرح نجم الجيل الفنان تامر حسني أغنية "فجأة افترقنا" منذ أسبوع، من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان تامر على، توزيع يحيي يوسف، من ألبوم "خليك فولاذى"، وإستطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 8 مليون، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

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