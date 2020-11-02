ول يا حرامك جديد الفنان محمد النابلسي

أطلق الفنان محمد النابلسي عمله الغنائي الجديد " ول يا حرامك " وهو من كلمات طارق شخاترة ، ومن الحان وتوزيع عامر محمد ، و مكس و ماستر بهاء داوود وتم تسجيل العمل في Dozan Studio .

ويعتبر العمل الجديد " ول يا حرامك " للفنان محمد النابلسي من الأعمال التي حملت بصمة جديدة ، لكون العمل جاء بنمط غير معتاد ، ومرتكز على أبراز اللهجة المحكية الأردنية " العمانية " وبموسيقى عربية مألوفة عند المستمع ، وهي بداية لإطلاق سلسلة من الأعمال الغنائية التي تركز على اللهجة الأردنية .

وتقول كلمات الاغنية " ول يا حرامك "

تارك قلبي هيك ... ينبض مشاعر ليك

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وذايب ذوب فيك ... معقول بالتالي

احتار كيف ارضيك ... يا حوينة الاشواق ... واللهفة عليك

وأطلق العمل على القناة الرسمية " اليوتيوب " للفنان محمد النابلسي وعلى كافة ، الإذاعات المحلية الأردنية والعربية، بالإضافة إلى أطلاق العمل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية .