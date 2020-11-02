أطلق الفنان محمد النابلسي عمله الغنائي الجديد " ول يا حرامك " وهو من كلمات طارق شخاترة ، ومن الحان وتوزيع عامر محمد ، و مكس و ماستر بهاء داوود وتم تسجيل العمل في Dozan Studio .
ويعتبر العمل الجديد " ول يا حرامك " للفنان محمد النابلسي من الأعمال التي حملت بصمة جديدة ، لكون العمل جاء بنمط غير معتاد ، ومرتكز على أبراز اللهجة المحكية الأردنية " العمانية " وبموسيقى عربية مألوفة عند المستمع ، وهي بداية لإطلاق سلسلة من الأعمال الغنائية التي تركز على اللهجة الأردنية .
وتقول كلمات الاغنية " ول يا حرامك "
تارك قلبي هيك ... ينبض مشاعر ليك
وذايب ذوب فيك ... معقول بالتالي
احتار كيف ارضيك ... يا حوينة الاشواق ... واللهفة عليك
وأطلق العمل على القناة الرسمية " اليوتيوب " للفنان محمد النابلسي وعلى كافة ، الإذاعات المحلية الأردنية والعربية، بالإضافة إلى أطلاق العمل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية .
كانت هذه تفاصيل خبر ول يا حرامك جديد الفنان محمد النابلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.