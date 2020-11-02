كاملة أبو ذكري تشن هجوما على أبطال بـ"100 وش": "انتم مين أصلا؟"

رنا صلاح الدين - أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن استيائها الشديد، واتهمت عددًا من أبطال مسلسل بـ"100 وش"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا في الموسم الرمضاني الماضي بالغرور.

وكتبت كاملة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

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كاملة ابو ذكري

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.