بشرى تروي كواليس خطوبتها: تعرضت لمؤامرة من زملائي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة بشرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” الذي يقدمه على القناة الأولى المصرية، كواليس المفاجأة التي تعرضت لها في مهرجان الجونة السينمائي، عندما تواطأ – على حد وصفها – عدد من زملائها وأصدقائها تواطؤاً حميداً على إقامة حفل خطبتها.

وقالت بشرى، إن الفنان خالد الصاوي وآخرين من مهندسي تلك المفاجأة اصطحبوها بشكل مفاجئ من خلف المسرح، بعد الانتهاء من إلقاء كلمتها وحضور الاحتفال الختامي، ومشوا بها باتجاه تجمهر ظنت أنه بسبب حادث وقع لأحد ضيوف المهرجان، فقبل يومين تعثرت منتجة أمريكية وسقطت من السلم، وقامت باصطحابها للمستشفى، لكن خالد الصاوي بدأ يوجه لها العديد من الأسئلة، ولم تكن حركة المحيطين بها مفهومة بالنسبة لها.

وأوضحت أن خطيبها تقدم رسميا بطلب خطبتها وقدم الخاتم أمام الجميع وهو صديق طفولتها وعائلتها بالكامل تعرفه، وبالنسبة لها لم يكن ذلك مستغربا، لكنها لا تزال تمازحه وتقول إنها لم توافق بعد.

وأضافت أنها بكت، كما ظهر في فيديو للحفل، أولا بسبب الإرهاق، بعد شهر من العمل للتحضير للمهرجان، ثم عشرة أيام من العمل المتواصل، بالإضافة إلى المفاجأة، ولهذا انتابتها مشاعر مختلطة، ولم تتمكن من التعبير إلا بدموعها، رغم أن دموعها في العادة ليست قريبة.