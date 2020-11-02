سلاف فواخرجي تغيّر شكلها تمامًا في صور عفوية مع ابنها

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة سلاف فواخرجي المتابعين عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام” بمجموعة من الصور العفوية مع ابنها الصغير علي، استخدمت خلالها أكثر من فيلتر مضحّك، وعادت من خلالها طفلة.

وظهرت النجمة السورية بأشكال مختلفة بحسب الفيلتر المستخدم فتارة ظهرت بالشوارب العريضة، وتارة أخرى على شكل “كوي بوي”، وبوليس وغيرها من الشخصيات الطريفة، وعلقت على الصور قائلة: “شوية لعب علي وأنا”.

وأظهرت الصور علاقة الصداقة المميزة التي تجمع فواخرجي بابنها الصغير، والتي حرصت على نقلها لمتابعيها وحققت تفاعلا واسعا معهم، واثنوا على روحها الطفولية التي تظهر دائما مع ابنائها.

من جهة ثانية، تقدم النجمة السوربة شخصية سيدة أرملة، في مسلسلها الجديد “الكندوش”، وهو من تأليف النجم القدير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين ويشاركها في بطولته مجموعة من النجومة من بينهم أيمن زيدان وصباح الجزائري.