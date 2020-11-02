وفاة بطل المسلسل المكسيكي “ماريا ابنة الحي”.. تذكروه

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت اسرة الممثل والمخرج ريكاردو بلوم وفاته عن 87 عاماً تاركاً خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون. وكشفت أن السبب معاناته منذ سنوات من الالتهاب الرئوي ومرض باركنسون، علماً أنه أمضى أيامه الأخيرة في مستشفى في نيومكسيكو برفقة زوجته وابنته.

وأحدث الخبر موجة واسعة من الحزن في أوساط محبي الفنان. وتوجه هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعزية لأسرته مع التعبير عن الأسى لفقدانه.

ويشار إلى أن الممثل الراحل اشتهر في العالم العربي بمشاركته في المسلسل المكسيكي المدبلج إلى العربية تحت عنوان “ماريا ابنة الحي” وذلك إلى جانب النجمة المكسيكية الشهيرة تاليا.

ويذكر أنه تم إنتاج العمل في العامين 1995 و1996 وحقق نسبة مشاهدة عالية. وقد وجهت الممثلة كلمات التعزية إلى عائلة الراحل من خلال تعليق نشرته على صورة جمعتهما عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. كما نعاه عدد من النجوم ومن عارفيه ومحبيه في المكسيك حيث حقق شهرة واسعة علماً أنه مواليد البيرو.