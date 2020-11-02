أديل رفضت عروضًا بملايين الدولارات.. ما علاقة الأخوات كارداشيان؟

متابعة بتجــــــــــــرد: رفضت النجمة العالمية أديل صفقة بقيمة 40 مليون جنيه استرليني عرضت عليها على خلفية خسارتها وزنها الزائد. واشار تقرير لموقع France 24 News إلى أنها تلقت الكثير من العروض والعقود من شبكات تلفزيونية وشركات تسويق أرادت الاستفادة من التحول الكبير الذي طرأ على شكلها.

وأكد تقرير لصحيفة The Sun أنها رفضت تلك العروض مع الإشارة إلى أنها لا تريد أن تصبح مثل أفراد عائلة كرداشيان ولا ترغب في جني المال بسرعة وتفضل التركيز على ألبومها الجديد.

ونقل موقع Mail Online عن مصدر مقرب من الفنانة قوله: “رفضت أديل رفضاً قاطعاً العديد من العروض التي قدمت لها مقابل ملايين الدولارات من قبل شركات متخصصة في مجال الحميات ومؤسسات غذائية أخرى تصدر كتباً للطهو أو فيديوهات لممارسة الرياضة أو تهتم بنمط الحياة النباتي أو حتى بعروض الأزياء”.

وأضاف: “لا تريد الفنانة أن تتحول إلى نسخة من بنات كرداشيان والربح عن طريق إثارة الضجة”. ويشار إلى أن أديل فاجأت الجميع في وقت سابق بخسارتها الكثير من وزنها عن طريق اتباعها نظام “سيرتفود”.