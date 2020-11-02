تقرير يكشف إصابة الأمير وليام بفيروس كورونا مع أعراض أثارت القلق

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشف تقرير لصحيفة The Sun البريطانية أن الأمير وليام أصيب بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد في شهر نيسان (أبريل) الماضي (2020) أي في تاريخ قريب من تاريخ إصابة والده الأمير تشارلز.

وذكر التقرير أن الأمير فضل إبقاء الأمر سرياً من أجل عدم إثارة البلبلة والقلق في أنحاء البلاد ووسط محبي الأسرة الملكية. ونقل عنه تصريحاً أدلى به خلال إحدى الجلسات حيث قال: “تحدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد”.

واشار إلى انه تلقى العلاج المناسب على أيدي أطباء القصر الملكي وانه التزم بالقواعد والإرشادات واتبع مبدأ العزلة في مقر “أنمر هول” في نورفولك مع التذكير بأنه حضر اجتماعات ولقاءات عبر الهاتف والاتصال المرئي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الأمير عانى من بعض الأعراض المزعجة ومنها صعوبة التنفس وهو ما أثار القلق في محيطه. كذلك نشرت BBC الخبر نفسه مع الإشارة إلى أن قصر كينسنغتون ومكتب الأمير وليام رفضا التعليق.

ويشار إلى أن القصر أعلن في 25 آذار (مارس) الماضي (2020) إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا وهو ما دفعه إلى اتباع الحجر في منزله في اسكتلندا حيث تبين أنه عانى من أعراض بسيطة.