الصورة الأولى لطفل جيجي حديد وزين مالك

متابعة بتجــــــــــــرد: للمرة الأولى منذ ولادتها ظهرت طفلة عارضة الأزياء جيجي حديد وزين مالك من خلال صورة تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيها بدا الأخير وهو يحمل الصغيرة فيما تقف العارضة إلى جانبه إلا أنهما حرصا على إخفاء وجهها وتبين أن الصورة التقطت لهم أثناء الاحتفال بهالوين.

ويشار إلى أن جيجي أثارت الاهتمام في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص صورة ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من وزنها حيث بدا بطنها مسطحاً وخالياً من كل آثار الحمل.

ويذكر أن طفلة جيجي وُلدت في أيلول (سبتمبر) الماضي (2020). وهو ما أشار إليه حينها تقرير لموقع MCETV الفرنسي حيث ذكر أن عارضة الأزياء الأميركية أنجبت طفلتها الأولى في مزرعة تقع في بنسلفانيا وتعود ملكيتها إلى صديقها زين مالك. وأضاف أنها أقامت هناك منذ أيار (مايو) الماضي (2020)، مع الإشارة إلى أن تاريخ الولادة هو 19 أيلول (سبتمبر) 2020، وأن زين اشترى المزرعة بناءً على طلب يولاندا والدة العارضة.