من شعر نزار قباني.. رسالة مؤثرة من مروان خوري إلى والدته الراحلة

متابعة بتجـــــــــرد: مع أوّل ليلة مطر في لبنان لشتاء هذا العام، استذكر النجم اللبناني مروان خوري والدته بكلمات مؤثرة جدًا مستعينًا بقصيدة “عقدة المطر” للشاعر الكبير نزار قباني.

ونشر مروان خوري نصّ القصيدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” ويقول الراحل نزار قباني في أبياتها: “أخاف أن تمطر الدنيا، و لست معي.. فمنذ رحت.. و عندي عقدة المطر/ كان الشتاء يغطيني بمعطفه….. فلا أفكر في برد و لا ضجر”.

ومن المعروف أن مروان خوري عاش فترة صعبة جدًا بعد وفاة والدته التي كان متعلّقًا بها إلى حدّ كبير وكان يتحدّث عنها دومًا وباستمرار في حواراته وإطلالاته الإعلامية.

Advertisements

نفيد بالذكر أن الفنان الشامل مروان خوري طرح في شهر تموز/يوليو الماضي أغنية “كمل حياتك” من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري.

وجاءت الأغنية بمثابة رسالة تفاؤل، دعا من خلالها مروان إلى التمسك بإرادة الحياة رغم قسوة ما يمرّ به العالم منذ انتشار وباء كورونا الذي قيّد البشر في مختلف بقاع الأرض.

وحققت أغنية “كمل حياتك” ما يقارب المليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناة مروان خوري الرسمية في موقع “يوتيوب”.