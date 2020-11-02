شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "نسل الأغراب" للسقا وكرارة يوم 21 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، يوم 21 نوفمبر الجارى في الديكورات التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل محمد سامى، ومن المقرر أن يشارك العمل فى الموسم الرمضانى المقبل والذى ينتمي للدراما الصعيدية، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما لأول مرة بعد تعاونهما سويًا في فيلمي "هروب اضطراري" و"حرب كرموز".

ويعد المسلسل ثاني أعمال المخرج محمد سامي الكتابية في الدراما كمؤلف بعدما قدم العام الماضي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، رحاب الجمل، أحلام الجريتلى، سلوى عثمان.

من ناحية أخرى، يتبقى للنجم أحمد السقا 3 أيام في فيلمه الأخير "العنكبوت" والتي تشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، ومن المقرر أن يستأنف صناع العمل التصوير منتصف شهر نوفمبر، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه في السينمات.

بينما يستعد السقا لبدء تصوير فيلمه الجديد "السر" للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف عمرو عبد الحميد، منتصف الشهر الجارى ويتوقف التصوير بعدها أسبوع بسبب انشغاله في المسلسل، ويستأنف التصوير مرة أخرى في شهر رمضان المقبل.