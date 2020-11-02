شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب وصبرى فواز والخولى وسيد رجب ينضمون لـ"موسى" أمام محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت شركة سينرجى مع النجوم صبرى فواز وسيدر جب وسمية الخشاب ورياض الخولى، للانضمام إلى مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، حيث تجرى الشركة حالياً إبرام باقى التعاقدات، خاصة أن المسلسل ملىء بالشخصيات المؤثرة في الأحداث، لاسيما أن العمل يدور في اطار من الإثارة والتشويق.

ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق ناجاحاً ملحوظاً وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى .

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وتلتقى سمية الخشاب مع محمد رمضان للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث تعود سمية للشاشة مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "الحلال" عام 2017، إخراج أحمد شفيق .

يشار إلى أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.