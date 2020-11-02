نجمات ألغين زفافهن قبل موعده بوقت قصير

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متابعة بتجـــــــــــرد: قبل أيام من حفل الزفاف قررت هؤلاء النجمات الانفصال عن شركاء حياتهم وقمن بإلغاء حفلات زفافهن المقررة بشكل مفاجئ
جوليا روبرتس
بعد أن لعبت دور العروس الهاربة من زفافها في فيلم Runaway Bride هربت بالفعل قبل أيام من زفافها إلى خطيبها كيفر ساذرلاند، وغادرت إلى إحدى الجزر مع رجل آخر.
غوينيث بالترو
ألغت حفل زفافها إلى النجم براد بيت فجأة من دون أسباب معلنة ذلك قبل موعده بوقت قصير مما أصاب بيت بحالة من الصدمة.
سيينا ميلر
اكتشفت سيينا ميلر قبل أيام من حفل زفافها خيانة خطيبها “جود لو” لها مع مربية الأطفال٬ فقررت إلغاء حفل الزواج والهروب بعيداً.
بريتني سبيرز
بينما كانت هوليوود تتحضّر لزفافها إلى مدير أعمالها “جايسون ترافيك” جاء خبر انفصالهما كالصاعقة لأنه لم تكن هناك أي تسريبات عن وجود مشاكل بينهما.
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