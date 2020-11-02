رقص ليلى علوي وإلهام شاهين على أغنية "وياه" لعمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ليلة الجمعة، بعد انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وشهد حفل الهضبة، تواجد الكثير من نجوم مهرجان الجونة، بالإضافة للجمهور العادي الذي أطربه عمرو دياب بالكثير من أغانيه الشهيرة، ومنها "قدام مرايتها، أماكن السهر، يتعلموا، وياه" وغيرها.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور الحفل، النجمة ليلى علوي وصديقتها الفنانة إلهام شاهين، إذ ظهر الثنائي في فيديو تم تداوله عبر موقع "إنستجرام"، وهما يرقصن على أغنية "وياه" للهضبة.

ومن جانب آخر، كشفت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" مؤخرا، عن تعاونها مع النجمتين ليلى علوي وهالة صدقي، في مسلسل جديد يحمل اسم "قلبي يحبك يا دنيا" في مرحلة كتابته حاليا، ويأتي العمل استكمالا لفيلم "يا دنيا يا غرامي" والذي جمع الثلاثي تحت قيادة المخرج مجدي أحمد علي عام 1995.

وأُقيم مساء يوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت يوم 23 أكتوبر الماضي، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "الإنسان والحلم".