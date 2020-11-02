على طريقة ياسمين صبري.. أصالة عن فيروس كورونا: "البقاء للأقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، إنها تجري تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بشكل دوري، موضحة: "بعمله تقريبا كل يوم".

أضافت أصالة، في حوار لها مع برنامج "MBC Trending" عبر شاشة MBC 4: "أنا مش بخاف أبدا من كورونا، أنا عموما مش خوافة، أنا إنسانة كان عندي أشياء أكبر من كورونا، أنا ما بخاف غير من ربي، أنا ما بترعب وما بعرف اترعب".

وسخرت من تصريح الفنانة ياسمين صبري حول فيروس كورونا، وقالت أصالة: "كورونا بالنسبة لي مرحلة وبتعدي، واللي ياخدها ياخدها والبقاء للأقوى".

وكانت الفنانة ياسمين صبري صرحت أنها لا تشعر بالقلق من فيروس كورونا، مؤكدة أنها ليست من الأشخاص المهووسين بالمرض، قائلة: "أنا بكمل حياتي بشكل طبيعي، ممكن يكون الفيروس جالنا وراح، اللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى".