"جابلي خاتم ألماظ".. يسرا تكشف حقيقة طلب رشدي أباظة الزواج منها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت الفنانة يسرا، حقيقة طلب النجم الكبير الراحل رشدي أباظة الزواج منها، قائلةً: "هو حد يرفض رشدي أباظة؟ ده مفيش زي رشدي أباظة في الدنيا".

وأضافت يسرا، في حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" عبر شاشة dmc، "هو متقدمليش، لكن جابلي خاتم ألماظ وعمري ما أخدته، وفي آخر مرة شوفته في حياتي كان تعب وعيان، وكان لابس فص الألماظ في إيده، ولكن في المرة دي ملقتهوش في إيده، قالي: أنا جايلك عشان اديكي الخاتم اللي كنت شاريهولك، قولتله: الفص مش موجود في الخاتم اللي في إيدك.. الفص وقع.. وقتها عرفت إن دي آخر مرة هشوفه، وفعلا كانت آخر مرة أشوفه".

تابعت: "دورت على فص الألماظ كتير، هو كان بيحبني وأنا كنت بحبه أوي أوي، رشدي أباظة كان لازم يتحب ويتقدر لأنه كان بيقدر اللي قدامه جدا، كنت فنانة صغيرة جدا بالنسبة له وهو نجم عظيم، ومع ذلك لو دخلت عليه يشد الكرسي ويقعدني ويقولي أنتِ هانم".

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز.