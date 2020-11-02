شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الإثنين عرض الحلقات الأولى من مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، على قناة ON الساعة 7.45 ، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وتواصل شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بعدما طرحت البوستر الرسمى الثانى والذى تصدرته مى عز الدين مرتدية فستان أسود، وذلك بعد طرح البوستر الأول والذى ظهرت عليه مى بالفستان الأحمر، إضافة إلى طرح البرومو الرسمى الذى كشف عن طبيعة الاحداث والشخصية التى تقدمها مى خلال الأحداث.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.