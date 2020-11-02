شكرا لقرائتكم خبر عن زينب غريب تجسد شخصية صحفية فضولية في مسلسل "تحقيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة زينب غريب ضمن أحداث مسلسل "تحقيق" الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية، شخصية صحفية ذكية عندها فضول ودقيقة في عملها، وتمر بالعديد من المواقف .

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وأثارت الفنانة الشابة زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة والمثيرة من خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، وارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا أرجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيث أسود مفتوحا من الصدر، وبنطلون شفاف من اللون البنفسجي، وتزينت بحقيبة على الوسط من الجلد الأسود، مع تصفيف شعر غجري وقليلاً من المكياج.





وتعليقًا على الجدل المثار حول إطلالاتها قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "لم أتعمد لفت الانتباه، النجوم الأجانب يرتدون ما يحلو لهم، وده اللي عملته" وتابعت: "أنا اللي بحبه بلبسه في أي وقت واي مكان، غير مهتمة بالبراندات، وكنت حابة ألبس حاجة قريبة من شخصيتي".

وأوضحت أنها اختارت ملابسها بعد جلسة عمل مع مختصين قائلة: "قبل أي شيء كنت حابة أفهم شخصيتي عاوزة أيه، وكنت حابة أظهر بملابس بتجمع كذا كراكتر، من بنت بتحب الرقص لبنت زي الغجر لبنت تانية تعيش في عالم فانتزي".

وتابعت غريب: "الفنان إنسان آخر حاجة بيعبر بيها عن اللي جواه هو الكلام، وبيستخدمها كآخر وسيلة، فيه وسائل تانيه تعكس عن اللي جوانا منها اللبس".