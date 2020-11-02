إصابة والدة محمد عز بوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان محمد عز، عن تعرض والدته لوعكة صحية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكتب عز، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً : "اللهم أشفي أمي وأشفي كل مريض".

وحرص عدد من الفنانين على مؤازرته، من بينهم أيتن عامر التي كتبت: "ربنا يشفيها يا رب"، بينما كتبت ياسمين نيازي: "ربنا يشفيها ويعافيها ويبارك في صحتها يا رب"، وكتب محمد علي رزق: "ألف سلامة عليها يا حبيبي"، فيما كتب حمزة العيلي "شفاها الله وعافاها ".

يذكر أن، الفنان محمد عز يشارك في مسلسل "ضربة معلم" وهو عمل ينتمي لنوعية الأعمال الإجتماعية التي تتناول ٤٥ حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، وهو بطولة محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وأنعام سالوسة، وإنتاج سينرجي، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.