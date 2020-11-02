صور| روجينا تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة روجينا صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أنيق باللون الفضي. من ناحية أخرى، حضرت روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي. "الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر".

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