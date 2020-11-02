وفاة متسابقة برنامج أميركان أيدول نيكي ماكيبين عن 42 عاماً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: توفيت المغنية الأميركية نيكي ماكيبين ، التي اشتهرت إلى جانب كيلي كلاركسون وجوستين جواريني في الموسم الأول من برنامج "أميركان أيدول" ، عن عمر يناهز 42 عامًا.

عانت ماكيبين من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ يوم الأربعاء ، وفقا لزوجها كريج سادلر. الذي كتب عبر حسابه على الفيسبوك تدوينة يعلن فيها وفاتها وبأنه يتم الاحتفاظ بها على أجهزة دعم الحياة بحيث يمكن التبرع بأعضائها للمحتاجين. وقال سادلر في تدوينته: "يعرف الكثير منكم بالفعل أن هناك خطب ما. حب حياتي نيكي سادلر تعرضت لتمدد الأوعية الدموية يوم الأربعاء. كانت سترحل بالفعل ، لكنها متبرعة بأعضائها وقد تم الاحتفاظ بها على أجهزة دعم الحياة لجعل ذلك ممكنًا. لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجأة لنا. حتى في النهاية ما زالت تعطي. لقد كانت محبوبة للغاية لدرجة أنني أعرف أن الآلاف منكم سيحزنون معنا. لم يتبق لي سوى بضع ساعات لأمسك بيدها وأقبل جبينها. لن يسمح الوضع الحالي لـ Covid بالجنازة الضخمة التي تستحقها ، لكني أود أن أقدم لكم الفرصة لتكريمها. سيتم اصطحابها إلى غرفة العمليات في الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت المركزي لتقديم هديتها النهائية التي ستنقذ حياة الغرباء.

facebook

في الواقع ، ماكيبين أحبت نيكس كثيرًا لدرجة أن سادلر طلبت من معجبيها أن يقدموا تحية لها في الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المركزي عندما تكون في غرفة العمليات من خلال الاستماع إلى أغنية "Landslide" ، والتي قال إن الأطباء سيشغلونها من أجلها "مرة أخيرة "قبل ازالة الاعضاء التي تبرعت بها. واختتم قائلاً: "لقد أحبت الكثير منكم وأنا أعلم أنكم أحببتموها أيضًا"

وأصدر البرنامج بيانًا رسميًا على على تويتر جاء فيه: "كانت نيكي ماكيبين موهبة رائعة ونحن نشعر بحزن عميق لخبر وفاتها". "لقد كانت جزءًا من عائلة أميركان أيدول وسوف نفتقدها حقًا. قلوبنا وصلواتنا مع عائلتها وأصدقائها خلال هذا الوقت الصعب."

يذكر أن ماكيبين احتلت المركز الثالث في برنامج "أميركان أيدول" عام 2002. وكان أبرز أداء لها في البرنامج أغنية "بلاك فيلفيت" لألانا مايلز. كما غنت كذلك أغاني ألانيس موريسيت وميليسا إثيريدج وجانيس جوبلين وستيفي نيكس.

طرحت ماكيبين البومها الرسمي الأول "Unleashed" في عام 2007 ، تلاه ألبوم "Psychotrip" في عام 2012 كجزء من مجموعة Love Stricken Demise ، وفقًا لـ Entertainment Weekly.

وعادت أيضًا إلى تلفزيون الواقع في عام 2005 بقضاء فترة في مسلسل "Fear Factor" و "Battle of the Network Reality Stars" و "Kill Reality".

بعد سنوات ، اعترفت علنًا بوجود مشكلات تتعلق بتعاطي المخدرات في برنامج "Celebrity Rehab with Dr. Drew".

واصلت الظهور في المسلسل الفرعي "Sober House". ذكرت لـ EW أنها عادت إلى “Celebrity Rehab” في الموسم الخامس للاحتفال بثلاث سنوات من التعافي.

ثم ظهرت على مسرح "أميركان أيدول" مجدداً عام 2014 لدعم ابنها ، تريستن كول لانلي ، الذي أجرى الاختبار ووصل إلى جولة هوليوود بمفرده.