شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد مع هنا الزاهد فى "حلوة الدنيا سكر".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان كريم عبد الجواد فى أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث يشارك فى حكاية الجريمة لا تفيد من حكايات العمل الـ9، كل حكاية من 5 حلقات، ويعمل دور شخصية جاسر ابن صاحب محالات ذهب.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يكتبها 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد الجواد مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.