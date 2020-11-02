صور| بطرس دانيال وحسن شاكوش يحضران عرض "صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمطرب الشعبي حسن شاكوش، على حضور العرض المسرحي "صباحية مباركة". ونشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، صورًا تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اتشرفنا بحضور واحد من أهم الناس الداعمين للفنون فى مصر ولينا بشكل شخصى طوال مشوارنا الأب بطرس دانيال والمخرج الكبير صاحب أشهر الأعمال الكوميديه في السينما المصرية المخرج أحمد البدري وأخونا الغالي اللي مكسر مصر والوطن العربي الغالي حسن شاكوش نورتونا". مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

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