دنيا ماهر ترد على كاملة أبو ذكري بعد انتقادها أبطال "بـ100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة دنيا ماهر، نجمة مسلسل "بـ 100 وش"، على الهجوم الذي شنّت مخرجة العمل كاملة أبو ذكري، على عدد من أبطال المسلسل، إذ أكدت عبر منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أنهم أصابهم "الغرور" دون داعي.

وكتبت دنيا ردا على كاملة عبر "فيسبوك": "طيب قولي مين.. كلنا كدة قيد الاتهام يا أستاذة".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.