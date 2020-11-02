أول رد من بطل "بـ100 وش" على هجوم كاملة أبو ذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رد الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال مسلسل "بـ100 وش"، على الهجوم الذي شنّت مخرجة العمل كاملة أبو ذكري، على عدد من أبطال المسلسل، إذ أكدت عبر منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أنهم أصابهم "الغرور" دون داعي.

وكتب درويش ردا على كاملة عبر "فيسبوك": "بس أنا ليّا عتاب على حضرتك، أنتِ عارفة قيمتك عندنا كلنا، لو حد مننا غلط وحضرتك وجهتيه هيسمع الكلام وهيرجع عن اللي بيعمله".

أضاف: "حضرتك طلعتي مننا أحلى ما فينا تمثيل وإنسانيا كمان، فكان ممكن يكون الكلام بينا وبين بعض أحسن ما يكون الكل متهم بالشكل ده، والكومنتات تنزل تقول فلان وفلانه وبقينا كلنا موضع اتهام، آسف لو بقول كده بس حضرتك معودانا على قول الصراحة ما تخفش ولا تهاب من حد".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.