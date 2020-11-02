صور| عائشة بن أحمد وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت عائشة في الصور بإطلالة أنيقة وسط الطبيعة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد فيلم "توأم روحي" والفيلم يدور في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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