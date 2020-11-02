حازم سمير لمصراوي: "ابنتي أجبرتني على إطلاق لحيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

فاجأ الفنان حازم سمير، جمهوره مؤخرا، بعدما ظهر بـ"لحية"، خاصة أنها المرة الأولى التي يظهر بها أمام الجمهور بهذا "اللوك".

وكشف سمير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ابنته هي من أجبرته على "تربية اللحية" وقت أزمة كورونا وتواجده في المنزل، مشيرًا إلى أنها أعجبت ابنته وزوجته فقرر تركها دون "حلاقتها".

وعما إذا كان قد واجه أزمة بسببها عند تصويرأعماله الدرامية الجديدة، فقال: "لم يحدث أي أزمات لما جيت أشتغل.. فصورت بها دوري في (خيط حرير) على الرغم من عدم ارتباط الشخصية التي أقدمها ظهوري بـ(لحية)، وأيضًا مسلسل (جمال الحريم) الذي صورت مشاهدي فيه بها".

وأشار إلى أنه ينتظر عرض حكاية "اللي بيصير ببيروت" بمسلسل "نمرة اتنين" يوم الخميس المقبل 5 نوفمبر الجاري، والذي يتعاون فيه مع النجمة نيللي كريم .

ويشارك الفنان حازم سمير في مسلسل"خيط حرير" بطولة مي عز الدين ومحمود عبد المغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ومسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم ونور اللبنانية، دينا فؤاد، إسلام جمال، كريم عبدالخالق، وعدد من الفنانين، ومن إخراج منال الصيفي.