محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شنت المخرجة كاملة أبو ذكري، هجوما كبيرا على عدد من أبطال مسلسل بـ 100 وش"، ووصفتهم عبر منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك بـ "الغرور"

وكتبت: "عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه"."الغرور سيطر".. كاملة أبو ذكري تفتح النار على أبطال "بـ 100 وش": إنتم مين أصلا

كتبت- منال الجيوشي:

شنت المخرجة كاملة أبو ذكري، هجوما كبيرا على عدد من أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، ووصفتهم عبر منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك بـ "الغرور"

وكتبت: "عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت: "إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

وأضافت: "إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

