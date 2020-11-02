رانيا يوسف: تعليقات اللي بيشتموني تحت رجلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها أصبحت لا تهتم بالانتقادات والتعليقات السلبية التي تتلقاها حول إطلالاتها الجريئة بشكل مستمر، مستكملة: "في الأول كنت بضايق أوي من أي حد يشتم، حاليا بضحك عشان رأيه مايهمنيش خالص".

أضافت رانيا، في تصريحات لها مع برنامج "theinsiderar" عبر فضائية "دبي"، "اللي بيشتموا دول بيفرغوا مشاكلهم بالشتيمة في الفنانين، وربنا يشفيهم، وفي حاجات تافهة كتير مش لازم نقف قصادها، إحنا أكبر من كده".

تابعت: "السوشيال ميديا اللي ياخدها على أعصابه أوي ممكن يجيله اكتئاب وينتحر بسبب التعليقات السخيفة والمريضة، الموسيقار محمد عبد الوهاب له مقولة عظيمة بتقول: (لو كل واحد يضربني طوبة هقف عنده هقع، لكن أنا هاخد الطوب ده كله وأقف عليه وهبقى محمد عبد الوهاب)، وأنا كل التعليقات السلبية دي هاخدها كده وأحطها تحت رجلي وهقف عليها".

وكشفت رانيا يوسف أنها بدأت التحضير للموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، موضحة أنها تحضر أيضا لفيلم سينمائي لايت كوميدي، مفسرة اتجاهها للكوميدي مؤخرا: "الناس محتاجة ابتسامة عشان نعرف نكمل".

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، ويستكمل وائل فرج الموسم الثاني.